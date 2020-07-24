* запрещённая в России организация

Вена, , 10:47 — REGNUM В Австрии признали виновным в преступлениях против российских военнослужащих выходца из Чечни. Земельный суд Вены отправил 32-летнего обвиняемого на 10 лет в тюрьму за участие в террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Австрийское агентство печати.

Как установлено следствием и судом, подсудимый с 2008 по 2013 год был членом террористической организации и был причастен к нападению на российских военнослужащих, в результате которого погибли четыре силовика.

После получения им в 2013 году ранений рук и лица при взрыве мины родные переправили его в Ингушетию, а потом тайно в Австрию, где беглец подал прошение о предоставлении убежища, пишет ТАСС. В России обвиняемый находится под следствием с 2010 года.