Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Петербурге продолжается плавное снижение суточного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в городе зафиксировали 181 случай. Об этом 24 июля сообщает оперативный штаб.

Таким образом, за время пандемии число носителей — 30 281 человек.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии в Петербурге 22 807 человек, из них 93 — за последние сутки. Протестировали в городе за сутки более 17 тыс. жителей. Под медицинским наблюдением находятся 1900 человек, из них 174 — в обсерваторе, 1374 — на самоизоляции.

Добавим, в России за сутки нашли ещё 5811 заразившихся в 84 регионах, их общее число достигло 800 849 человек.