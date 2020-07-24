Брянск, , 10:34 — REGNUM Посылку с запрещёнными предметами изъяли в колонии строгого режима №4 Брянской области. Одному из осуждённых передали конфеты с сим-картами и наркотиками, сообщили 24 июля в пресс-службе регионального УФСИН.

Информацию о возможном канале поставки запрещённых веществ предоставили в оперативном отделе колонии. При досмотре посылки сотрудники учреждения обратили внимание на жевательные конфеты. В них отправительница спрятала две сим-карты и несколько пакетиков с веществом, предположительно, наркотического происхождения.

Материалы проверки переданы в полицию.