Пекин, , 10:31 — REGNUM В Шанхае выявлен один новый «импортный» случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, новый «импортный» пациент прибыл в страну из Замбии, где он работал. Гражданин Китая вылетел из Замбии 20 июля и прибыл в международный аэропорт «Пудун» в Шанхае 21 июля через Эфиопию.

Пассажир был помещен на карантин, где у него и были выявлены симптомы. Все 58 пассажиров, летевшие с ним на самолете и тесно с ним контактировавшие, были помещены на карантин. Общее число «импортных» случаев в Шанхае достигло 397, еще 342 случая являются локальными.