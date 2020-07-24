Первомайский район, , 10:23 — REGNUM В поселке Малый Зайкин Первомайского района Оренбургской области с 23 июля ввели карантин из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с ростом заболеваемости COVID-19. Согласно губернаторскому указу, опубликованному на портале правовой информации, запрещен въезд и выезд с территории муниципального образования всех видов транспорта и следование пешим ходом.

В поселке складывается тревожная ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями. Источник заражения в ряде случаев выяснить не удается, сообщает orenburg.media.

Стоит отметить, в поселке уже вводили ранее карантин (с 12 мая). Добавим, Малозайкинский сельсовет граничит с двумя субъектами Российской Федерации (Самарская и Саратовская область), а также с Казахстаном.

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