Симферополь, , 10:22 — REGNUM 18 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 24 июля написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.

«За 23 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 — при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа», — написал Аксёнов.

Также за минувшие сутки на коронавирус были обследованы 2159 человек.

Всего с 21 марта, когда стало известно о первом случае заражения, в Крыму положительные результаты тестов подтверждены у 1056 человек, 794 из них выздоровели, 13 скончались.