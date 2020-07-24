Москва, , 10:29 — REGNUM Более семи тысяч жителей столицы России за прошедший месяц прошли онлайн-тест для желающих стать донорами крови, который был 22 июня запущен на сайте столичного Департамента здравоохранения. Об этом 24 июля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москвичи активно пользуются новым сервисом. Так, за месяц более семи тысяч горожан прошли онлайн-тест на возможность стать донором», — приводит ее слова официальный сайт московского мэра.

Также заместитель мэра рассказала, что данная онлайн-анкета содержит наиболее частые вопросы, которые задают потенциальным донорам перед забором крови и, дав ответы на них, человек сможет понять, имеются ли у него временные или постоянные противопоказания к данной процедуре.

«Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови», — отметила Ракова, добавив, что в этой анкете также есть вопросы для вылечившихся от COVID-19, которые хотят стать донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились ещё 462 пациента.