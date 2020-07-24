Тамбов, , 10:09 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 июля.

«39 новых случая сегодня. Из них: 14 мужчин, 24 женщины, 1 ребёнок (девочка 1 год). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 39 контактных с заболевшими», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в Тамбовской области с 17 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5728 человек, из них 4798 выздоровели, скончались 33 человека. В больницах региона остаются 288 пациентов, в том числе 225 с пневмонией.