Якутск, , 10:11 — REGNUM Решение о продлении до 31 июля режима ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, приняли власти Республики Якутия. Об этом 24 июля рассказал на ежедневном брифинге оперативного штаба региона глава республики Айсен Николаев.

По словам Николаева, в настоящее время коэффициент распространения коронавируса в регионе снизился с 1% до 0,8%, однако для того, чтобы начать третий этап смягчения ограничительных карантинных мер, нужен коэффициент 0,5%, а потому нужно вести работу по улучшению в республике эпидемиологической ситуации.

«Сегодня подписан указ о продлении ограничительных мер до 31 июля включительно», — заявил глава Якутии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Якутии было выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число достигло 5424.