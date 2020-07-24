Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после того, как 11-летний мальчик упал на бетонный пол с 2,2-метровой высоты во время прохождения квеста в центре Санкт-Петербурга. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Напомним, несчастный случай произошел 20 июля в развлекательном центре в Центральном районе Санкт-Петербурга. 11-летний школьник вместе с родителями и друзьями праздновал день рождения.

Во время прохождения квеста предназначенный для категории 6+ ребенок провалился в неосвещенный проем в полу и упал с высоты не менее 2,25 метра на бетонный пол нижнего этажа. Как уточняются в ГСУ, пол не был оборудован надлежащим образом средствами безопасности из-за чего мальчик получил компрессионный перелом позвоночника.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по результатам проведенной по данному факту доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

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