Москва, 24 июля 2020, 10:00 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию составляет 26,3 млн. Об этом 24 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также сообщается, что 299 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 366 373 тысячи человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области за последние 24 часа ещё 328 человек завершили лечение от COVID-19.