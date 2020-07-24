Москва, , 10:00 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию составляет 26,3 млн. Об этом 24 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 23.07.2020 проведено 26 300 652 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 299 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 366 373 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области за последние 24 часа ещё 328 человек завершили лечение от COVID-19.