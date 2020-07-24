Элиста, , 09:59 — REGNUM Поиски ребёнка, которого 23 июля унесло течением Волги, ведутся в Юстинском районе Республики Калмыкия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, 23 июля около 17:45 отец вместе с двумя детьми купался на мелководье в реке Волга в районе посёлка Цаган Аман. В какой-то момент детей подхватило течением и начало быстро уносить от берега.

Одного из детей отец сумел спасти, второго унесло. Поиски ребёнка начались сразу же, однако оказались безуспешными. С 06:00 24 июля спасатели возобновили поиски.

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