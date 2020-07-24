Ставрополь, , 10:11 — REGNUM Ставрополье подключится к единой системе мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ. Внедрить технологию в крае планируется с 1 сентября 2020 года, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Система разработана Минстроем России совместно с госкорпорацией — Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что на единой цифровой платформе оперативно будет размещаться информация как об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ, так и о запланированных и реализованных мероприятиях по их устранению.

Неполадки в сфере тепло-, электро-, газо‑ и водоснабжения, водоотведения, а также эксплуатации жилья на этой платформе будут фиксироваться через систему «112». Данные будут поступать в ситуационный центр Минстроя РФ, что, как ожидается, позволит точнее анализировать текущее состояние сетей и своевременно выявлять объекты, находящиеся в критическом состоянии. Также появится возможность отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок.

По данным ведомства, в пилотном режиме цифровая система уже работает в шести субъектах России: Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Саратовской области и Сахалинской областях, а также Якутии.