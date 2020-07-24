Шилка, Забайкальский край, , 09:58 — REGNUM В Забайкалье стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусу позволила Шилкинской центральной районной больнице (ЦРБ) возобновить плановый прием пациентов. Главный внештатный хирург Забайкальского края Сергей Мясников совместно с коллегами уже провёл 17 операций, сообщает сегодня, 24 июля, пресс-служба министерства здравоохранения.

«В составе медицинской бригады с хирургической медсестрой, заведующей отделением хирургии и с молодым доктором, который приехал на работу в больницу после обучения по целевому направлению, мы выполнили операции на щитовидной железе, желчевыводящих путях и желчном пузыре с использованием лапароскопического оборудования. Все больные чувствуют себя хорошо, идут на поправку», — рассказал Сергей Мясников.

Он также отметил хорошую укомплектованность кадрами и высокий профессиональный уровень специалистов медицинской организации, которые в сегодняшних условиях оказывают медицинскую помощь жителям Шилкинского и Нерчинского районов, в связи с тем, что больница последнего пока ещё функционирует в режиме моностационара для пациентов с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Из 4015 выявленных носителей коронавируса (13 за последние сутки) — 3437 (41 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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