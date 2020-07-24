Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 июля, референс-центр подтвердил 112 случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,85 (на 23 июля — 1,91), а коэффициент распространения — 0,9 (на прежнем уровне).

С начала пандемии в регионе выявлено 6 154 носителя SARS-CoV-2. Стоит отметить, что в Оренбуржье количество подтвержденных в день случаев заражения коронавирусом незначительно, но снижается.

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