Москва, , 09:59 — REGNUM За прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились 462 пациента. Об этом 24 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 462 пациента», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 173 854.

При этом заместитель мэра отметила, что при выписке всем пациентам, которым необходимо быть под наблюдением медиков, даются соответствующие рекомендации и сообщила, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что чемпионат России по лёгкой атлетике, который должен был состояться в Чебоксарах и был перенесён с июня на сентябрь из-за пандемии коронавируса, может пройти в Смоленске.