Москва, , 09:52 — REGNUM Начальника Центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева убили, чтобы прекратить преследование членов преступного сообщества, действующего в республике. Также целью преступников было желание посеять панику среди мирного населения, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

«Нападением на Эльджаркиева желали принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества. А также вызвать страх и панику среди населения республики», — приводит слова Бастрыкина «Российская газета».

По его словам, уголовное дело, которое расследуется в связи с убийством, переквалифицировано на теракт. По нему уже проходят 12 фигурантов, все они арестованы.

Напомним, глава центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит в ноябре 2019 года в Москве. Его вместе с братом расстреляли во дворе жилого дома.

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Это было не первое нападение на полицейского. Ранее, в январе того же года, его машину обстреляли на федеральной трассе «Кавказ» по пути в город Назрань. Ранения получили три человека, находившихся в автомобиле, один из них скончался. Сам Эльджаркиев не пострадал.

По делу о покушении на убийство были задержаны несколько жителей Ингушетии, в том числе братья Хасан и Закре Полонкоевы. О Хасане Полонкоеве сообщалось в ряде СМИ, что он якобы является лидером преступной группы.

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