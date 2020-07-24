Сеул, , 09:57 — REGNUM В Южной Корее объявили предупреждение о вирусе японского энцефалита. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, большое количество комаров-переносчиков данного заболевания было обнаружено в Пусане.

Известно, что в текущем году выявленных случаев заражения японским энцефалитом в стране не было.

Как утверждают медики, у 99% людей укус переносчика может не вызвать каких-либо симптомов, а уровень смертности от японского энцефалита колеблется от 20 до 30%.

Японский энцефалит — острое инфекционное заболевание с трансмиссивным путём передачи инфекции. Вызывается нейротропным вирусом, переносчиками которого являются комары.