Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:55 — REGNUM На 82 году жизни скончался бывший президент Танзании Бенджамин Мкапа. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление действующего президента Танзании Джона Магуфули.

В соответствии с заявлением, Мкапа умер в больнице в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе, где он проходил лечение. Причина смерти бывшего президента названа не была.

В связи с кончиной политика Магуфули объявил семидневный траур. Все флаги страны будут приспущены в течение этого периода.

По словам репортеров, Мкапа был третьим президентом Танзании и занимал этот пост с 1995 по 2005 год.