Воронеж, , 09:49 — REGNUM 118 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, данные 24 июля опубликовал региональный оперативный штаб.

93 пациента за минувшие сутки были выписаны с выздоровлением. Статистика по смертности не изменилась.

Всего в Воронежской области с 19 марта, когда стало известно о первом случае заражения, положительные результаты тестов на коронавирус подтвердили у 10 554 человек. Из них 10 036 уже выписаны с выздоровлением. Скончались 88 пациентов.