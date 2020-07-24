Токио, , 09:46 — REGNUM В японском городе Сидзуока 100 домашних собак станут «Ван-амбассадорами» в честь 100-летия первой переписи («ван» — звукоподражание лаю собаки в японском языке). Они получат специальные повязки на шею, которые им будут надевать во время прогулок по городу, сообщает японская газета MainichiShimbun.

Так, собаки смогут привлечь внимание людей для участия в переписи населения, которая начнётся осенью как в форме бумажных ответов, так и в интернете. Представитель муниципальной власти рассказал журналистам: «Мы хотели провести рекламные акции, которые бы вписывались в повседневную жизнь».

Напомним, в 2020 году отмечается 100 лет с момента проведения первой переписи населения в Японии. Статистические данные собираются раз в 5 лет и используются национальными и местными органами власти, а также частными компаниями и исследовательскими институтами.