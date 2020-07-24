Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Грузии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки выросло на 19 и достигло 1104. Об этом 24 июля сообщается на сайте правительства страны по мониторингу COVID-19.

«Число выявленных случаев (заражения коронавирусной инфекцией) — 1104», — говорится в сообщении.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 16. При этом уточняется, что в настоящее время в Грузии от нового заболевания вылечились 912 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Индии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 49 тысяч и превысило 1,287 млн.