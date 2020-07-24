Волгоград, , 09:45 — REGNUM Приговор последнему обвиняемому по уголовному делу о разбойном нападении, похищении и вымогательстве крупной суммы у предпринимателя огласили в Волгограде, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Мужчина скрывался шесть лет, его экстрадировали из Португалии.

38-летнему обвиняемому было известно, что в Волгоградской области проживает находящийся в федеральном розыске бизнесмен. Вместе с сообщниками в апреле 2013 года он ворвался в дом к предпринимателю и похитили крупные суммы денег, золотые часы и украшения, документы на иномарки и другое имущество. Потерпевшего они отвезли на арендованную дачу в Советском районе Волгограда, где приковали к стене и вымогали ещё 20 млн рублей. Мужчине удалось сбежать, он обратился в правоохранительные органы, однако оперуполномоченный уголовного розыска согласился «раскрыть» нападение и похищение за один миллион рублей. Коррумпированного полицейского, получившего взятки от потерпевшего предпринимателя и одного из нападавших, разоблачила служба собственной безопасности, а в апреле 2014 года суд приговорил его к пяти голам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей.

Последний из нападавших на бизнесмена всё это время скрывался от следствия. Весной 2019 года его задержали в Португалии и спустя три месяц экстрадировали в Волгоград. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сообщники уже отбывают наказание.