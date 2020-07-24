Ташкент, , 09:43 — REGNUM Власти Узбекистана привлекли студентов медицинских вузов и колледжей для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков на брифинге.

По его словам, студенты за двухнедельную работу получают заработную плату от 5 до 15 млн сумов ($490−1471). Размер выплат зависит от категории работника.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о поощрении медиков, лечащих пациентов с коронавирусом. Медработники, заразившиеся инфекций при исполнении обязанностей, получат выплаты по 100 млн сумов ($9,8 тыс.).

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