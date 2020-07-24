Нью-Дели, , 09:40 — REGNUM Общее число выявленных в Индии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 49 тысяч и превысило 1,287 млн. Об этом 24 июля сообщает телеканал со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 49 310 новых заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 1 287 945.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 740 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 30 601.

При этом уточняется, что в настоящее время в Индии 817 209 человек вылечились от нового заболевания, 34 602 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 24 июля на Украине выявлено 62823 случая заражения коронавирусом.