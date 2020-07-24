Москва, , 09:37 — REGNUM Статья в деле об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева переквалифицирована на террористический акт, совершенный организованным формированием. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

«На основании доказательств, кропотливо собранных в условиях сложной оперативной обстановки, на прошлой неделе следствие квалифицировало нападения как акты терроризма, совершенные участниками созданного в республике террористического сообщества», — цитирует «Российская газета» главу СКР.

Бастрыкин рассказал, что мишенью преступников Эльджаркиев стал дважды: первый раз его попытались убить в январе 2019 года. Но тогда попытка завершилась неудачей. В обстрелянной машине, где находился глава Центра «Э», погиб не он, а другой правоохранитель. Второй раз Эльджаркиева выследили в Москве и расстреляли вместе с братом.

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