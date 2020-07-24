Самара, , 09:42 — REGNUM 19 участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике получили 100 баллов в Самарской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба областного министерства образования и науки.

По сообщению пресс-службы ведомства, все набравшие 100 баллов по этому экзамену являются представители сильной половины человечества. При этом 7,1% участников ЕГЭ получили более 81 балла, а порядка 8% участников набрали меньше минимального количества баллов. Пересдать экзамен они смогут теперь только в следующем году.

Отмечается, что в Самарской области ЕГЭ по математике сдавали свыше девяти тысяч человек. Экзамен проходил 10 июля и длился 4 часа.

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