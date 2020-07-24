Пермь, , 09:34 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 24 июля, в COVID-центрах скончались шесть пациентов, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, от коронавирусной инфекции умерли пять человек. Причиной летального исхода еще одного пациента медики называют сопутствующее заболевание. С начала пандемии в регионе скончались 211 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Прикамье выявлено 5 293 носителя SARS-CoV-2. На сегодняшний день от болезни оправились 4 101 пациент.

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