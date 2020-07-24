Воронеж, , 09:31 — REGNUM Ряд ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса, сняты в Воронежской области, соответствующий указ подписал 23 июля губернатор Александр Гусев. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности, в соответствии с новым указом, с 27 июля в Воронежской области отменена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, режим будет носить рекомендательный характер. При этом работодатели могут оставить сотрудников старше 65 лет на удалённой работе или работе посменно.

Также с 23 июля в Воронежской области разрешены индивидуальные и групповые занятия физической культурой и спортом для групп не более 20 человек. Загрузка спортобъектов не должна превышать 50%.

Также разрешено посещение зрителями спортивных состязаний по командным видам спорта (в частности, футболу) на стадионах, но не более 10% от вместимости. Без зрителей можно проводить противоэпидемических норм. А без привлечения зрителей можно будет проводить физкультурные и спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня.