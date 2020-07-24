Тюмень, , 09:29 — REGNUM В Тюменской области запрещено посещать леса. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.

Запрет действует с 24 июля по 15 августа и касается целого ряда муниципалитетов, в том числе Тюмени, Тобольска и Ишима. Он не распространяется на лиц, чья трудовая деятельность обязывает их посещать леса.

Причиной ограничений стала высокая пожарная опасность. К 23 июля в регионе произошёл уже 141 лесной пожар, и в большинстве случаев виновниками возгораний оказались люди.