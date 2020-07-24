Челябинск, , 09:32 — REGNUM Львенок Симба, которого покалеченным нашли в Дагестане и доставили на лечение в Челябинск, после выздоровления отправится в Танзанию. Поездка в Восточную Африку запланирована на конец сентября 2020 года, сообщается на странице реабилитационного центра защиты диких животных и птиц «Спаси меня» в Facebook.

Напомним, в марте текущего года восьмимесячного львенок Симбу с многочисленными увечьями обнаружили в дагестанском городе Избербаше. Ветеринары и зоозащитники оказали ему необходимую медицинскую помощь, затем животное вывезли для дальнейшего лечения в челябинский центр «Спаси меня».

«Спасенного льва Симбу репатриируют в Танзанию. Мы тщательно проверяли на благонадежность потенциальные реабилитационные центры в Африке. <…> Мы выбрали Танзанию, потому что это страна — лидер по популяции львов», — отметили в центре.

Ранее СМИ писали, что Симба «работал» реквизитом у пляжного фотографа-живодера, который сломал ему здание лапы и повредил позвоночник, чтобы тот не сбежал. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Дагестане возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения со львенком