Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Власти Петербурга посоветовали сократить рабочий день в городе из-за репетиции парада Военно-морского флота 24 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

«В правительстве Санкт-Петербурга рекомендуют работодателям — физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, по возможности сократить продолжительность рабочего 24 июля в связи с переносом генеральной репетиции Главного военно-морского парада», — объявили чиновники.

Репетиция парада состоится в 19:00 и продлится чуть больше часа. Сам парад пройдет в День ВМФ, 26 июля. Петербургская часть начнется в 11:00, все закончится пролетом авиации в 12:05.

Власти ранее просили горожан воздержаться от поездок в центр и смотреть парад по телевизору. На набережные будут пускать только в масках и перчатках. Кронштадскую часть парада можно будет увидеть лишь по спецприглашениям — на острове Котлин введен пропускной режим.

Читайте также: В Петербурге раскрыли детали парада в День ВМФ

Добавим, в пятницу, 24 июля, c 17:00 планируется разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов, движение по прилегающим к ним набережным будет закрыто.

Мосты будут разведены до 21:00. Подъездные пути к этим переправам будут закрыты 24 июля с 17:00 до 22:00.

Кроме того, 24 июля с 16:30 до 22:30 и 26 июля с 7:30 до 14:30 проезд по ЗСД будет бесплатным, за исключением участка КАД Север — Белоостров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге объявили о новых ограничениях для транспорта из-за Дня ВМФ

Читайте развитие сюжета: Путин подписал указ о проведении парада ВМФ в Петербурге