Оренбург, , 09:26 — REGNUM Оренбургская область получит из федерального бюджета субсидию в размере более 7 млн рублей на развитие волонтёрства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Оренбуржье вошло в число победителей конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и получит самую большую поддержку среди субъектов ПФО.

«По стране Оренбуржье по сумме поддержки обогнали лишь семь регионов из 39 выигравших. Это общая победа, она станет новой ступенью развития добровольчества в нашем регионе» — сказал директор департамента молодежной политики Оренбургской области Сергей Молчанов.

Планируется, проекты, победившие в конкурсе, будут реализованы в Оренбургской области в 2021 году. Добровольческая практика «Сеть ресурсных центров поддержки волонтёрства «Добровольцы Оренбуржья» включает в себя четыре проекта: по созданию платформы социальной активности «VO'проект»; созданию программ для детского отдыха и развитию добровольчества в детской среде; по развитию добровольчества среди трудоспособного населения в сфере социального обслуживания; по обучению дошкольников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, на базе Регионального ресурсного центра развития добровольческих инициатив Оренбургской области создадут информационный и образовательный медиацентр.