Майкоп, , 09:22 — REGNUM Республика Адыгея дополнительно получит 123,1 млн рублей на выплаты безработным гражданам в период пандемии коронавируса. Средства будут выделены из Резервного фонда правительства РФ, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил увеличить пособие по безработице с 8 тыс. рублей до уровня минимального размера оплаты труда — 12 тыс. 130 рублей. Глава государства тогда подчеркнул, что нужно поддержать тех, кто из-за пандемии может столкнуться с потерей работы.

Отмечается, что решение о выделении Адыгее дополнительных средств на выплаты безработным было принято накануне, 23 июля, на заседании трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований с участием членов правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы.

Напомним, ранее комиссией было одобрено выделение Адыгее из Резервного фонда дополнительных средств по ряду направлений, в том числе на стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам и снятие напряженности на рынке труда.