Киев, , 09:20 — REGNUM По состоянию на утро 24 июля на Украине выявлено 62 823 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в стране выявлены 972 новых случая заражения, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 20 человек, выздоровели 886 пациентов.

Отмечается, что всего за время пандемии на территории страны скончался 1571 человек, а выздоровели 34 886 человек. Лидерами по числу выявленных случаев заражения остаются Львовская область и Киев, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили 856 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек, а 828 пациентов выздоровели.

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