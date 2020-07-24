Лос-Анджелес, США, , 09:18 — REGNUM Принц Великобритании Гарри с своей супругой Меган Маркл, в настоящее время проживающие в Лос-Анджелесе, подали иск в суд против папарацци, которые продавали фотографии их сына, полученные с помощью дронов. Об этом 24 июля сообщает журнал Hollywood Reporter.

«Некоторые папарацци и СМИ запускали беспилотные аппараты всего в 20 футах (6 метрах) над домом чаще всего три раза в день, чтобы получить фотографии супругов и их маленького сына в их частном доме», — говорится в иске.

Также в нем указывается, что папарацци пытались делать фотографии с помощью вертолета, на котором они для этого пролетали над задним двором дома, где проживают принц Гарри с супругой.

При этом, несмотря на такие активные действия папарацци, чета обратилась в суд только когда узнала, что фотографии их 14-месячного сына Арчи стали продавать.

Также в качестве ответчиков в иске указаны «неустановленные лица», от которых Гарри и Меган Маркл требуют возврата всех незаконно сделанных фотографий и в дальнейшем прекращения вмешательства в неприкосновенную частную жизнь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю не будет экстрадирован в Соединённые Штаты для дачи показаний по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в целом ряде сексуальных преступлений.