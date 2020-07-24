Токио, , 09:13 — REGNUM Токио позволит некоторым категориям иностранных граждан вернуться в Японию, сообщает газета The Japan Times. Нововведение коснется всего около 200 тыс. человек. В их число войдут примерно 103 тыс. постоянных и долгосрочных резидентов, а также супруги граждан, либо постоянных резидентов Японии. Причем правом въехать в страну смогут воспользоваться только те, кто покинул страну до того, как запрет на въезд был введен, или выехал из страны по уважительной причине — смерть родственника или медицинские нужды.

Граница откроется и для 88 тыс. студентов и высококвалифицированных специалистов, при условии, что они покинули страну с правом на повторный въезд и до объявления о закрытии границ. Из этих 88 тыс. людей 42% — жители Китая, 11% — Вьетнама и 3% — Соединенных Штатов Америки.

Правительственные чиновники заявили, что лица, отвечающие этим условиям, смогут вернуться в Японию, независимо от их гражданства или статуса визы. При въезде им необходимо будет пройти тестирование на вирус.

Пока неизвестно, когда новые правила вступят в силу, но, как сообщается, это произойдет в августе.