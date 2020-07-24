Москва, , 09:12 — REGNUM Территорию возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро «Улица Народного Ополчения» начали благоустраивать. Об этом 24 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Работы ведутся на улице Демьяна Бедного. Уже обустроена стройплощадка и стройгородок, установлены временные знаки, ограждения, инфощиты, организованы пути обхода. Ведётся демонтаж бордюров и дорожного покрытия.

Специалисты заменят и отремонтируют дорожное покрытие, установят дополнительную ливневую канализацию, на территории появятся новые фонари и современный остановочный павильон.