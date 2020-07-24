Блуа, Франция, , 09:08 — REGNUM Во время футбольного матча с подростками в замке Шамбор, расположенном в департаменте Луар и Шер на западе Франции, глава государства Эммануэль Макрон случайно попал мячом в голову подростка, сообщает L'OBS.

Известно, что этот момент попал на видео, в котором видно, что президент запустил мяч в голову подростка. От удара тот упал, но через мгновение поднялся и продолжил игру.

https://twitter.com/GallinaroG/status/1285957179313467392

Напомним, глава государства в сопровождении министра образования Жан-Мишеля Бланке, главы МВД Джеральда Дарманина посетил департамент на западе Франции в поддержку проекта «Городские кварталы лета 2020». Созданный правительством проект предназначен для 250 000 молодых людей из 1500 районов, которые не могут позволить себе отпуск этим летом.