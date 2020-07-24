Берлин, , 09:05 — REGNUM За истекшие сутки на территории Германии было выявлено 815 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 204 183.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались десять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9111. Кроме этого, отмечается, что в настоящее время в стране свыше 189 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавирусной инфекции пострадали федеральные немецкие земли Бавария (50 112 заразившихся), Северный Рейн — Вестфалия (46 956) и Баден-Вюртемберг (36 731).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в последнем эпидемиологическом бюллетене, связанном с коронавирусом во Франции, говорится о росте числа случаев заражения в стране.