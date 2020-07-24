Сеул, , 09:04 — REGNUM 24 июля в 10:20 по местному времени два военно-транспортных самолёта доставили в Южную Корею из Ирака 297 южнокорейских рабочих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что чартерные рейсы были организованы правительством Южной Кореи в связи с резким увеличением случаев заражения коронавирусом в стране.

Известно, что пассажиры с симптомами заболевания прошли тестирование на наличие вируса в аэропорту, а бессимптомные пассажиры — в специальных центрах. После получения результатов тестирования, пассажиры будет направлены в лечебные учреждения или места обязательного двухнедельного карантина.

В настоящее время в Ираке выявлено более 102 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Ираке от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи, работавший на строительной площадке в городе Кербела.

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