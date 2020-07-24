Москва, , 08:55 — REGNUM Две услуги Пенсионного фонда России стали доступны во всех московских офисах «Мои документы». Об этом 24 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Так, стала доступна информация о трудовой деятельности и справка о статусе предпенсионера.

«Теперь получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста горожане могут во всех московских офисах «Мои документы», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

С 15 июля эти услуги предоставляли 11 офисов.

Как сообщало ИА REGNUM, около 80% многофункциональных центров (МФЦ) Подмосковья перешли к ежедневному режиму оказания государственных услуг.

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