Махачкала, , 08:44 — REGNUM Завершены расследования уголовных дел против двух жительниц Дагестана, помогавших собирать деньги для финансирования бандформирований. Вскоре злоумышленницы предстанут перед судом, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана в 2018 году в интернете познакомились с участником незаконных вооруженных формирований (НВФ). Он в 2015 году выехал в Сирию для участия в боевых действиях и теперь находится в международном розыске.

Обвиняемые разделяли радикальные взгляды нового знакомого, потому согласились помочь ему в сборе денег для финансирования деятельности НВФ. Они предоставили свои банковские карты, через которые было сделано два перевода на сумму 270 тыс. рублей. При этом женщины знали, что деньги пойдут на нужды действующих в Сирии бандформирований.

Злоумышленниц будут судить по статье о пособничестве в организации финансирования терроризма. Организатор сбора денег для боевиков находится в международном розыске, следствие продолжает работу по выявлению других пособников.