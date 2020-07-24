Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Особняки финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в секс-торговле и педофилии, в Манхэттене и Флориде выставлены на продажу с общей запрашиваемой ценой в размере $110 млн. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Так, семиэтажный таунхаус в Верхнем Ист-Сайде продается за $88 млн. Всего в здании насчитывает 40 помещений, в том числе 10 спален и 15 туалетных комнат. Его площадь составляет 28 тыс. кв. футов (более 8,5 тыс. кв. м). Агенты по недвижимости отмечают, что он расположен в одном из самых желанных кварталов Манхэттена между Мэдисон и Пятой авеню.

Также с молотка уйдёт и второй дом, принадлежавший Эпштейну, расположен на береговой линии в Палм-Бич в американском штате Флорида. Он продаётся за почти за $22 млн. Эту недвижимость, площадью 14 тыс. кв. футов (4,2 тыс. кв. м), финансист приобрёл в 1990 году.

Оба эти объекта недвижимости упоминались в судебных материалах в качестве мест, где Эпштейн совершал инкриминировавшиеся ему деяния.

Другие объекты недвижимости Эпштейна, в том числе ранчо в Нью-Мексико, квартира в Париже и два частных острова на Виргинских островах США, также, как ожидается, скоро будут выставлены на продажу, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер Джеффри Эпштeйн в 2008 году признал свою вину в склонении несовершеннолетних лиц к занятиям проституцией. Тогда он провёл в заключении 13 месяцев. В начале июля 2019 года Эпштейн был вновь задержан. В ходе обыска у него были обнаружены фотографии обнажённых несовершеннолетних девушек. Финансиста обвиняли в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

10 августа 2019 года Эпштейн был найден мёртвым в американской тюрьме, куда был помещён на время следствия. По данным ФБР, он покончил с собой.

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