Нур-Султан, 24 июля 2020, 08:37 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 78 486, сообщили 24 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 10 098, Атырауской области — 9710, Нур-Султане — 9243, Карагандинской области — 7681 и Западно-Казахстанской области — 5120.
Отметим, по состоянию на 24 июля в Казахстане выздоровели 49 488 человек, или 63% от общего числа выявленных случаев, скончались 585 пациентов. За минувшие сутки обнаружено 1687 новых случаев.
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