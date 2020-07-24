Омск, , 08:37 — REGNUM Количество выявленных бессимптомных случаев заражения коронавирусом увеличивается в Омской области, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Всего с начала пандемии по состоянию на 23 июля в регионе коронавирус выявлен у 5854 человек. Выздоровели 3455 человек. На домашнем карантине остаются 1672 человека. С карантинного учёта снято 41 067 человек. В омских лабораториях выполнено 272 292 теста на коронавирус.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Криги, из числа выявленных за весь период случаев 46% составляют бессимптомные формы. За последнюю неделю этот показатель растёт. Из числа новых заразившихся, выявленных 22 июля, 71% составляют бессимптомные носители.

Глава омского минздрава Ирина Солдатова подчеркнула, что такая тенденция обнадёживает, поскольку начинает формироваться коллективный иммунитет. Снижается число пациентов с тяжёлой формой заболевания. Свободно 40% коечного фонда. Регион находится на втором этапе снятия ограничений.

Специалисты призывают неукоснительно соблюдать установленные рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим в Омской области продлили до 1 сентября.

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