Майкоп, , 08:40 — REGNUM Один из заместителей главы Майкопа заподозрен в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по Адыгее.

По данным следствия, вице-мэр принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа, в том числе вел их финансово-хозяйственную деятельность. Чиновник предоставлял им льготы и преимущества, а также оказывал иное покровительство. Кроме того, подозреваемый помогал одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях.

Имя подозреваемого не уточняется. Согласно информации на сайте администрации Майкопа, у мэра города Андрея Гетманова шесть заместителей, двое из которых — первые вице-мэры. По данным ТАСС, дело возбуждено против первого замглавы города Аслана Китариева, курирующего блок экономики и инвестиций.