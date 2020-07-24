Синин, Китай, , 08:34 — REGNUM Торговая ярмарка «зеленого развития» открылась в провинции Цинхай на северо-западе Китая онлайн из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

21-я Цинхайская китайская инвестиционная и торговая ярмарка зеленого развития открылась в столице региона городе Синин. Впервые ярмарка проходит онлайн. На ней было подписано 17 проектов.

Общий запланированный объем инвестиций достиг 8,32 млрд юаней (около $1,2 млрд), они будут направлены в сферы инфраструктурного строительства, защиты экологии, а также культурного туризма.