Алма-Ата, Казахстан, , 08:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 155 км к югу от Алма-Аты на территории Киргизии, сообщили 24 июля в пресс-службе ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки зафиксированы 24 июля в 7:34 (4:34 мск). Глубина залегания эпицентра составила 15 км, сведений об ощутимости землетрясения на территории Казахстана не поступало.

Напомним, 14 июля в 823 км к юго-востоку от Алма-Аты на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Глубина залегания подземных толчков — 120 км.

Читайте также: В Таджикистане произошло землетрясение