Москва, , 08:30 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 70 лесных пожаров на общей площади 13 058 га. Об этом 23 июля сообщает ФБУ «Аивалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.07.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 058 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Ленинградской, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Омской, Магаданской и Самарской области, в республиках Коми, Якутия и Бурятия, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Пермском, Алтайском, Красноярском, Камчатском и Хабаровском краях.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 148 лесных пожаров на общей площади 33 397 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

При этом уточняется, что к тушению лесных пожаров привлечено 3 141 человек, 477 единиц техники и 31 воздушное судно. На авиационном мониторинге задействовано 65 воздушных судов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко рассказали, что от 90 до 480 млн рублей из резервного фонда для борьбы с лесными пожарами в 2020 году получат пять регионов России — Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия.